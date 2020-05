Surinamers kiezen voor of tegen verdere armoede

Met de gang naar de stembus in Suriname op maandag 25 mei, wordt er ditmaal niet gekozen voor of tegen de persoon Bouterse. Ditmaal gaan de verkiezingen in Suriname over voor of tegen verdere armoede, aldus verwoord door verschillende lagen van de bevolking. Dit is de uitkomst van een maandenlange rondgang van de redactie van Waterkant.Net welke is gestart op 1 juli 2019 en gisteren is afgerond. Het betrof gesprekken in diverse delen van Suriname.

Bouterse wordt betiteld als de meest charismatische leider van Suriname, die door zijn minister van financiën echter in grote volksproblemen is gebracht en waar niet tegen is opgetreden. Enkele citaten van ondervraagden uit de rondgang:

“Bouterse is onze vader, maar hij heeft ons, zijn sranan pikins, verkocht aan Hoefdraad. Wij zijn 5 jaar door Hoefdraad zonder kleren in de oceaan gegooid en Bouterse heeft dat toegestaan en Baas gelooft nog steeds in die man.“

De Surinaamse economie wankelt al sinds kort na het aantreden van Bouterse 2, op 12 augustus 2015. Waar Kabinet Bouterse 1 nog floreerde, moest Bouterse 2, het hoofd boven water houden nadat goud en olieprijzen internationaal daalde.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd naar Suriname gehaald om de economie gezond te maken. Niet lang na hun residentie in Suriname, werd het IMF de wacht aangezegd. Na verschillende vergaderingen in het parlement over de financiën van het land, werd te kennen gegeven dat de Surinaamse economie het zonder het IMF verder zou redden.

Wat volgde was een serie leningen, boven de 90, aangegaan door de minister van Financiën van Suriname Gillmore Hoefdraad.

De toevlucht van de valutakoersen baarde zelfs de president zorgen en ettelijke keren gaf hij aan dat de koers omlaag zou gaan. Deze is echter nooit gedaald, maar juist gestegen: van 5 in 2015 naar 20 nu.

Ondervraagde: “Baas mek oe fesi fadong. We hebben hem geloofd, dat het niet aan hem lag, maar aan de oppositie. Maar zelfs die a valutawet kong, baas no kibri eng pikin.“

Ondervraagde in het sranan tongo: “Zelfs met eten en drinken voor onze arme kinderen van de naschoolse opvang, heeft Baas ons niet beschermd tegen de dieven om hem heen.“

Suriname werd in januari 2020 verblijd met de vondst van olie. Niét lang kon Bouterse van die euforie genieten. Binnen 2 weken na de vondst van olie, kwam aan het licht dat de kasreserves van de Surinaamse Centrale Bank waren verdwenen. Bouterse’s kruistocht tegen corruptie kwam meteen onder druk te staan. Het werd een dilemma. Ashwin Adhin, vice president, hield het volk voor dat 100 miljoen US dollar was besteed ‘aan uien en aardappelen’.

Aan ontwikkeling in Suriname geen gebrek. Respondenten prijzen de komst van bruggen en wegen maar voegen eraan toe dat ze inmiddels geen of nauwelijks geld meer overhouden om gebruik te maken van die bruggen en wegen, doordat alle prijzen in de winkels per uur veranderd worden.

Ondervraagde: “Kijk, die minister Tsang van de NDP heeft niets te zeggen. Als onze vader Bouterse ons niet had verkocht voor Hoefdraad, waren we nooit in deze positie gekomen dat we geen geld meer overhouden. Zelfs al krijgen we pakketten van ze, we moeten ook andere dingen in de winkel kopen en wè dede. Mijn dochter loopt op een kapotte slipper met een paperclip omdat we geen schoen voor haar kunnen kopen. Kijk, We werken, ik ben timmerman, me vrouw plant. We krijgen NDP pakketten. Maar die schoen voor onze dochter kunnen we niet kopen. Onze kleren wassen we nu in de badkamer onder de kraan, want we kunnen geen wasmachine meer kopen. Onze auto kunnen we niet meer repareren. Wanneer we stoppen bij diverse winkels, zijn de prijzen van gisteren 2 tot 4 keer de prijs geworden. Onze vader kan ons niet meer redden. Hoefdraad tek oeng libi.“

Suriname gaat maandag 25 mei 2020 naar de stembus.

Daarom: ga stemmen en kies voor betere leiders! Posted by Waterkant.Net on Friday, 22 May 2020