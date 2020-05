Wisselaar die mensen oplichtte aangehouden

De recherche van Regio Midden heeft op woensdag 21 mei de 41-jarige Perdiepkoemar S. alias Perdiep aangehouden ter zake oplichting en verduistering. Perdiep wordt ervan verdacht een groot geldbedrag te hebben verduisterd, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens de aangever gaf hij een groot geldbedrag aan Perdiep om dat om te zetten in vreemde valuta. Na het omwisselen moest Perdiep het vreemd geld brengen voor de aangever. Dat heeft Perdiep echter niet gedaan. Nadat hij het Surinaams geld ontvangen had liet hij niets meer van zich horen en maakte zich onbereikbaar voor de aangever.

Na het nodige speurwerk heeft de recherche van Regio Midden Perdiepkoemar alias Perdiep in beeld gebracht, opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld. Dit na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De politie vermoedt dat Perdiepkoemar meer personen benadeeld heeft. Die benadeelde personen worden opgeroepen in contact te treden met de afdeling Recherche Regio Midden. Deze afdeling is ondergebracht op het politie bureau De Nieuwe Grond en is te bereiken op het telefoonnummer 582200 meldt de politie.