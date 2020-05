VIDEO: Bestuurder zwaargewond nadat auto meerdere keren over de kop slaat

Dit is over van een auto die vrijdag iets voor middernacht zwaar over de kop ging. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval rond 23.45u aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De automobilist kwam vanuit de richting Latour en ging richting Lelydorp. Ter hoogte van de Shri Hanuman muloschool ging het mis. Door tot nu toe onbekende oorzaak sloeg de auto meerdere keren over de kop.

Het voertuig kwam tot stilstand tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De bestuurder raakte bij het ongeval zwaargewond en is per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis gebracht.

De Surinaamse politie was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Hieronder een filmpje van de zwaar beschadigde auto na het ongeval: