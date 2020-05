Man mishandeld en ontvoerd na NDP roadshow Commewijne

Een man is woensdagavond rond 22.00u bij het oud veerplein te Meerzorg ernstig mishandeld en ontvoerd. Het slachtoffer is mogelijk ook beschoten. Het ongeval gebeurde kort na een roadshow van de NDP in de omgeving. Volgens de politie kreeg bureau Meerzorg rond 22.00u een melding binnen dat er schoten zijn gelost bij het oud veerplein. De sterke arm ging ter plaatse voor onderzoek.

Uit verklaringen van omstanders blijkt dat er een groep mensen op de locatie waren. Op een bepaald moment hoorde zij iets als een schot afgaan en zagen een man met een wapen in zijn hand. Niet ver van de wapendrager zagen de omstanders een man op de grond die flink geslagen en getrapt werd. Kort na de mishandeling gooiden de verdachten de gewonde man in een pick-up bak en reden weg.

De politie trof bloedsporen aan op de plaats delict. Manschappen van de Forensische Opsporing in Suriname (FO) kwamen ter plaatse om monsters van het bloed te nemen voor onderzoek. Uit onderzoek van de FO is gebleken dat het daadwerkelijk om bloed van een mens gaat.

Het is nog onduidelijk als het slachtoffer beschoten is. Tot vanmiddag laat had niemand zich bij de Surinaamse Spoedeisende Hulp of andere medische post aangemeld met een schotverwonding. De politie is bezig het slachtoffer en de daders in beeld te brengen.