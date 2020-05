VIDEO: VHP’er en NDP’er met elkaar slaags geraakt op straat

Twee aanhangers van politieke partijen in Suriname zijn donderdagmiddag slaags geraakt op straat. De beelden daarvan werden via social media gedeeld. De redactie van Waterkant.Net sprak met de vrouw die getuige was van het gebeuren op de kruising van de Mariƫnburgweg en de Komkommerkruidweg en het filmpje toevallig maakte.

In het filmpje is te zien dat een auto van de VHP rond 16.40u rondrijdt in het woningbouwproject Richelieu in Commewijne, waarbij er via een speaker politiek leuzen werden geuit. Een buurtbewoner op de fiets die achter de auto reed, was het niet helemaal eens met deze leuzen en liet dat ook merken. Hij reed achter de auto aan en gebruikte krachttermen om de VHP’ers uit te schelden en weg te jagen.

Volgens de getuige gaat het om haar buurman die een NDP aanhanger is. De man blijft schelden en roepen totdat de bestuurder van de VHP auto ineens stopt en uit zijn auto stapt om verhaal te halen bij de fietser over zijn gedrag. Het komt daarbij vrijwel direct tot een handgemeen tussen de twee mannen.

Uit het filmpje is niet op te maken wie er begon, maar op een gegeven moment sleurt de NDP’er de VHP’er over het wegdek. De VHP’er scheurt op zijn beurt de kleren van de man van zijn lijf. Een man die met de VHP’er reed komt tussenbeide en kon erger voorkomen. Ook een aantal jongens uit de buurt schieten de NDP’er te hulp, maar de zaak escaleert niet.

Niet veel later kwam de politie ter plekke en hield de fietser aan. De man zou meegenomen worden naar het bureau, maar de buurvrouw liet de beelden aan de politie zien die de schuld niet bij een partij kon neerleggen en de man liet gaan. De twee mannen hebben het geschil verder onderling geregeld.

Het filmpje dat de vrouw maakte is hier te zien:

šŸ§”šŸ˜ met brutaliteitšŸ˜šŸ˜Jullie zullen vr ze stemmen hor! Posted by Melanin RuMara NorWil on Thursday, 21 May 2020