CARICOM waarnemers brengen bezoek aan Buza-minister

De CARICOM electorale waarnemersmissie heeft op woensdag 20 mei haar werkzaamheden in Suriname aangevangen met het afleggen van een beleefdheidsbezoek aan minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (Buza).

Tijdens het onderhoud heeft de bewindsvrouwe de delegatie welkom geheten in Suriname en het belang benadrukt van de afvaardiging door de CARICOM van deze missie in verband met de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei aanstaande. Meer nog tegen de achtergrond van de wereldwijde uitdagingen in verband met de Covid-19 pandemie.

De minister heeft verder waardering uitgesproken aan elk delegatielid voor hun committering om af te reizen naar Suriname en de internationale electorale waarnemingsmissie uit te voeren, in het belang van regionale solidariteit en samenwerking. Suriname is het eerste land in de regio die een verkiezing organiseert onder de huidige Covid-19 omstandigheden en zal daarom als model dienen voor de regio.

De delegatie onder leiding van Dora James, Supervisor van de Elections Commissie van St. Vincent and the Grenadines, heeft aangegeven dat de CARICOM een éénheid vormt en dat er hiermee ook gestalte wordt gegeven aan de integratie gedachte. Voorts werd het belang van internationale waarneming voor zowel interne alsook externe partners benadrukt.

Het ligt in de bedoeling dat de 4-koppige delegatie naast gesprekken met het Onafhankelijk Kiesbureau alsook andere nationale verkiezingsautoriteiten, ontmoetingen zal hebben met onder andere het traditioneel gezag, vertegenwoordigers van Surinaamse politieke partijen, de media alsook maatschappelijk groeperingen.

President Desi Bouterse zal de delegatie later deze week op hun verzoek ook ontvangen.