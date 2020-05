Ambtenaren komen niet in aanmerking voor SRD 1000 extra kinderbijslag per huishouden vanuit het Covid-19 noodfonds in Suriname. Er is enige onduidelijkheid ontstaan in wie wel of niet ervoor in aanmerking komt. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) benadrukt dat het in deze uitsluitend gaat om personen die niet via hun werkgever kinderbijslag ontvangen. Het geldt dus niet voor ambtenaren.

Er is een verschil tussen Algemeen Kinderbijslag (AKB) en Kinderbijslag (KB). AKB wordt uitgekeerd aan personen die niet via hun werkgever kinderbijslag ontvangen en zich hebben geregistreerd bij het ministerie Sozavo. Kinderbijslag (KB) wordt uitgekeerd aan Surinaamse ambtenaren die dit jaarlijks kunnen aanvragen. Kinderbijslag wordt samen met het salaris gestort.

De Covid-19 noodfonds maatregel van SRD 1000 extra per huishouden wordt uitsluitend uitgekeerd aan de groep die geregistreerd staat bij het ministerie van Sozavo. Voor de ambtenaren geldt dat de heffingskorting voor belastingen van SRD 125 verhoogd is naar SRD 750 per maand.