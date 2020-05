VIDEO: President en verpleegsters lappen corona regels aan hun laars

Opnieuw heeft de president van Suriname laten zien dat hij het niet zo nauw neemt met de corona regels in eigen land. Terwijl duizenden Surinaamse burgers zich dag in, dag uit proberen te houden aan de strenge Covid-19 regels, gaat de president doodleuk campagne voeren in het ziekenhuis en overtreedt daarbij zijn eigen regels.

In het filmpje hieronder is Bouterse woensdag te zien op bezoek in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waar de opening plaats vond van een compleet nieuw beddenhuis. De leider van de NDP vond het nodig om langs te gaan met een duidelijk doel: campagne voeren.

In het filmpje is te zien dat de president en gevolg in een drukke gang lopen, waar iedereen dicht op elkaar staat. Maar het wordt erger: op een gegeven moment vliegen uitgerekend verpleegsters, die geacht worden de regels te kennen, de president om de nek.

Dat dit notabene in een ziekenhuis gebeurt, gaat er bij velen niet in. Bekijk de beelden hier: