Man met schotwonden dood in voertuig

Bij een schietincident zojuist in Suriname is een man met schotwonden aangetroffen in een voertuig. Het ambulancepersoneel dat ter plekke is, heeft geen teken van leven bij de man geconstateerd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de schutter voortvluchtig is.

De schietpartij zou rond 16.00u hebben plaats gevonden op een erf in Paramaribo-Noord. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is en wie de doodgeschoten man is. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plaatste voor onderzoek. Later meer.