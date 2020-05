Sozavo-kantoor geopend in Saramacca

Vanmorgen vond de opening plaats van een kantoor van het ministerie van Sociale Zaken & Huisvesting (Sozavo) in het district Saramacca.

Het kantoor is gehuisvest in het gebouw van het commissariaat Saramacca te Groningen.

De afdelingen Stichting Hulpverlening Basiszorg Verzekering Fonds (HBVF) en Stichting Algemene Uitbetaling Sociale Voorzieningen Fonds (AUSV) Saramacca zal vanuit dit kantoor worden gecoördineerd.

Met de ingebruikname van dit kantoor in Suriname hoeven de burgers van Saramacca nu niet meer naar Paramaribo te reizen om hun zaken in orde te maken. Hierdoor zullen burgers veel tijd en kosten besparen.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai is heel blij dat ook dit stukje dienstverlening dankzij medewerking van de Sozavo-minister tot stand is gebracht voor zijn districtsbewoners.