Krishan Bridjlal winnaar Arena Master Challenge mei toernooi #2

Het tweede toernooi van de Arena Master Challenge van mei werd afgelopen vrijdag afgewerkt. Gedurende dit toernooi was het Krishan Bridjlal die als de dominante schaker verrees en het toernooi met een relatief groot puntenverschil won. Aan het toernooi hebben 32 schakers deelgenomen waarbij zij onderling 161 wedstrijd hebben gespeeld.

Bridjlal speelde maar liefst 13 wedstrijden en verloor er slechts één. Dit was in wedstrijd nummer acht tegen de opkomende Jason Yeung. Reeds vroeg in de opening wist Yeung enkele pionnen van de tegenstander te veroveren, uiteindelijk bleek dit in het eindspel de nekslag geweest te zijn voor Bridjlal. Onderweg naar het kampioenschap kreeg Bridjlal diverse toppers klein waaronder Shiva Kalka, Imaan Kalidjo en Virgil Kartodikromo. Aan het end stond Bridjlal met 36 punten aan kop met een ruime voorsprong van 11 punten op de tweede hoogst gerangschikte schaker.

De strijd voor de tweede plaats was zeer spannend en er waren zes schakers die hiervoor gingen. Uiteindelijk was het FIDE Master Viresh Giasi die tweede werd met 25 punten. Zijn laatste wedstrijd was tegen de sterke Pratul Panchoe, deze wedstrijd moest hij winnen om de tweede plaats te halen. Anderzijds had Panchoe een winst nodig om in de top drie te belanden. Het was een gelijk opgaande strijd tot en met het middenspel. Hier maakte Panchoe een tactische fout door de dekking op zijn paard te verwijderen in ruil voor een aanval op de toren van de tegenstander. Giasi loste dit op door simpelweg schaak te geven, waardoor stukverlies voor Panchoe onvermijdelijk werd en zich gewonnen moest geven.

Op een gedeelde derde plaats eindigden Vickey Ramdat Tewarie en Rajiv Ramsing met 24 punten. Ramdat Tewarie ontmoette Quincy Warsodikromo in zijn laatste wedstrijd. Warsodikromo verraste zijn tegenstander door zeer solide te spelen en de wedstrijd in een gelijk opgaand toreneindspel te brengen. Echter maakte Warsodikromo een strategische fout in deze fase door de torens op een verkeerd moment af te ruilen. Ramdat Tewarie maakte gretig gebruik van de situatie om zijn tegenstander een tempo voor te zijn die uiteindelijk erin resulteerde in een Dame promotie. Warsodikromo kon niet veel hiertegen doen en gaf zich uiteindelijk gewonnen.

Ramsing kreeg meervoudig landskampioen van Suriname Candidate Master Romario Sanches tegenover zich. Ramsing liet zich niet intimideren en zette alles op alles in om het beste uit de wedstrijd te halen. Het werd een toreneindspel, waarbij Ramsing een vrijpion in stelling wist te brengen. Met het veroveren van een pion van de tegenstander maakte Ramsing de weg vrij voor een tweede vrijpion. Dit bleek net teveel voor de tegenstander te zijn die zich niet lang hierna gewonnen gaf.

Door een betere performance rating ging de derde plaats naar Ramdat Tewarie en Ramsing moest genoegen nemen met de vierde plaats.De beste dame van het toernooi werd Women Candidate Master Victoria Kaslan, met 14 punten op de 14e plaats. In dit toernooi heeft zij de nodige aandacht getrokken door te winnen van toppers zoals Women Candidate Master Alexandra Kaslan, FIDE Master Viresh Giasi en FIDE Master Roger Matoewi. Zij bewees hiermee dat de dames zeker wel tegenstand kunnen bieden en binnenkort een doorbraak in de top te zullen forceren.

Na het tweede toernooi van mei staat FM Viresh Giasi nog steeds aan kop op de algemene standenlijst met 4993 punten. De hoogst gerangschikte dame is Women FIDE Master Catherine Kaslan met 4947 punten. Giasi staat nu ook aan kop op de standenlijst van Mei. De top vijf op de standenlijsten zien er als volgt uit:

Standenlijst Mei

No Naam Rating Punten Gem. Perf. Rating Toernooien 1 FM Viresh Giasi 2272 1998 2281 2 2 Vickey Ramdat Tewarie 2022 1994 2162 2 3 Krishan Bridjlal 2103 1993 2136 2 4 Pratul Panchoe 2223 1990 2080 2 5 Jason Yeung 2090 1990 2050 2

Algemene Standenlijst Q2, Apr – Jun

No Naam Rating Punten Gem. Perf. Rating Toernooien 1 FM Viresh Giasi 2272 4993 2236 5 2 Vickey Ramdat Tewarie 2022 4975 2016 5 3 Pratul Panchoe 2223 4972 2025 5 4 Imaan Kalidjo 2100 4971 2049 5 5 Krishan Bridjlal 2103 4970 2087 5

Maandelijks, iedere vrijdag om 20:00u, wordt een Arena Master Challenge georganiseerd om na te gaan wie de beste online blitz schaker van Suriname is. Aan het eind van de maand wordt middels een grand-prix puntensysteem nagegaan wie zichzelf de Arena Master van de maand mag noemen. Aan het eind van ieder kwartaal wordt bepaald wie de algehele winnaar is, met een prijzenpot van SRD 1,200. De Arena Master van elke maand ontvangt een prijs van SRD 150. Na ieder kwartaal wordt de eindrangschikking opgemaakt. De kwartaal winnaar ontvangt SRD 300, de 2e plaats SRD 125, de 3e plaats SRD 75, beste Dame SRD 100, beste U18 SRD 100, alsook medailles voor de beste U16, U14 en U12 jongens en meisjes.

Het Arena Tournament format wordt gehanteerd, waarbij de schaker met de meeste punten binnen 60 minuten tot winnaar wordt uitgeroepen voor die week. Het speeltempo is steeds 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

Het toernooi wordt volledig op Lichess.org afgewerkt. Dit is een gratis en open-source schaakplatform, waarop dagelijks meer dan een miljoen wedstrijden worden gespeeld door schakers over de gehele wereld. Heel wat van onze Surinaamse schakers en verenigingen zijn intussen ook aangesloten op Lichess.

Spelers kunnen zich altijd online aanmelden voor het volgend toernooi welke op 15 mei om 20:00u wordt afgewerkt. Voor deelname of meer informatie: https://athenachess.com .