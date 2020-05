TV première van ‘Een ode aan het Doe Theater’ op Apintie TV

Op zondag 17 mei om 14.45 uur zal de muziektheatervoorstelling ‘Een ode aan het Doe Theater’ uitgezonden worden op Apintie Televisie. Deze maatschappij-kritische voorstelling werd in 2016 opgevoerd in Theater Thalia in opdracht van de Nationale Volksmuziekschool die in dat jaar 10 jaar bestond. Suriname was 40 jaar Onafhankelijk! Tijd om terug te kijken in de geschiedenis.

Het idee om een ode te brengen aan het werk van Thea Doelwijt en Henk Tjon kwam van de toenmalige voorzitter en medeoprichter van de Stichting de Nationale Volksmuziekschool (NVMS), Karin Refos. Na goed overleg met Thea Doelwijt en ondersteuning van de Nederlandse Ambassade als hoofdsponsor en lokale bedrijven als medesponsor konden er audities gestart worden, want de productie moest geheel Surinaams worden. En dat is gelukt want er is veel jong talent in Suriname.

Aan deze productie werkten bekende en tot op dat moment minder bekende Surinaamse dansers, acteurs, muzikanten en zangers mee. Zij vormden een sterk team onder regie van Ivan Tai-Apin. Tai-Apin die met zijn ervaring en verfrissende inzichten de teksten en scenes van Doelwijt en Tjon op een tastbare manier neerzette was maanden lang onafgebroken bezig zijn team te coachen en naar het eindresultaat te leiden.

Bud Gaddum (artistiek coördinator NVMS) had de leiding over de muzikale aspecten, de band en vocalisten. De algehele productie was in handen van Marisa Pieplenbosch (directeur NVMS) en Kenzo Somodihardjo (van STAS International).

De schrijfster van de teksten, Thea Doelwijt die speciaal naar Suriname reisde om dit spektakel mee te maken was ook aanwezig en werd in het zonnetje gezet.

“Met tien uitverkochte shows mogen we trots zijn op zo een volledig geproduceerd Surinaamse product “ zegt Marisa Pieplenbosch directrice van de Volksmuziekschool. Het productie team, het backstageteam, de visagist, de kapster, het geluids-en lichtteam en de mensen die het decor ontwierpen en bouwden, de choreografie, alles was in handen van Surinaamse medewerkers.

In deze maatschappij-kritische muziektheaterproductie zien we in een anderhalfuur durende show de verschillende perioden chronologisch voorbij komen; Kolonialisme (1970-1974), de Onafhankelijkheid (1974-1976), het Eerste Bestuur (1976-1980), Ba Uzi (1980-1983), Regeerperiode (1984-2016), Heden (2016 -2020). ‘EEN ODE AAN HET DOE THEATER’ bestaat uit een combinatie van theaterstukken/ scenes die het Doe theater (periode 1970-1982) maakte onder leiding van wijlen Henk Tjon en de thans in Nederland wonende Thea Doelwijt.

Ook zien we de acteurs die toen op de planken schitterden op een ‘unieke’ wijze terugkomen muzikaal begeleid door studenten en afgestudeerden van de Nationale Volksmuziekschool Suriname. Het lijkt wel een “time travelling” door het poltiek klimaat van de afgelopen 50 jaar in Suriname. Immers het Doe theater stond bekend als zeer maatschappij-kritisch theater.

De Volksmuziekschool hoopt met deze TV PREMIERE te laten zien hoeveel talent er in Suriname is en ook de bewustwording van Surinamers te bevorderen. Hierdoor zullen betere keuzes gemaakt kunnen worden voor een glanzende toekomst.

Marisa Pieplenbosch hoopt dat na het zien van deze theater productie op de televisie, jongeren voor muziek of theater kiezen hetzij als hobby of als beroep. Op de NVMS wordt de mogelijkheid geboden om een basis te leggen voor een muzikale carrière, al 14 jaren lang volgen jaarlijks gemiddeld 400-500 leerlingen muzieklessen bij ons er is al veel talent uitgegroeid naar een professionele carrière.

Wij kunnen ook met trots zeggen dat de leerlingen die op de NVMS alle 4 nivo’s gehaald hebben de toelatingstoets voor het conservatorium kunnen doen.