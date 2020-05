Guimar NV doneert 1500 gezichtsbeschermers aan Volksgezondheid

De directeur van Guimar NV, Leo Tjin A Djie, heeft afgelopen maandag namens de Wavin Group in Nederland 1500 persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE’s) gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze beschermingsmiddelen bestaan onder ander uit speciale gezichtsbeschermers die ontwikkeld zijn door de Wavin Group in Nederland.

De gezichtsbeschermers bieden volgens directeur Tjin a Djie redelijk goede bescherming aan het verplegend personeel tegen vocht overdracht bij de behandeling van patiënten. Aanbevolen wordt de mondmaskers, die nu gebruikt worden, samen met deze gezichtsbeschermers te blijven gebruiken.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid die de donatie in ontvangst nam, is het bedrijf zeer erkentelijk voor de geste en benadrukt dat de behoefte aan PPE’s voor het verplegend personeel, voornamelijk bij de repatriëring, zeer hoog is. Volgens de minister staat Suriname in de bestrijding tegen het Covid-19 virus nu aan de top van de wereld en wil er alles aan doen het ook zo te houden.

Suriname behoort tot een van de vijf landen, die op dit moment geen geregistreerde Covid-19 besmettingen meer kent. Namens de regering bedankte minister Elias de directeur van Guimar NV voor de gedane geste waar de totale Surinaamse samenleving baat aan heeft.