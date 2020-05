Doekhie grote afwezige bij ingebruikname nieuw commissariaat gebouw Nickerie

Na de start van de bouw in 2015, is het nieuwe gebouw van het districtscommissariaat Nickerie op dinsdagmiddag 12 mei 2020 eindelijk in gebruik genomen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het gebouw, nabij het Brasaplein in het hart van Nieuw-Nickerie, al in 2017 opgeleverd zou worden. Maar vanwege betalingsachterstanden van de overheid aan de aannemer, heeft het 3 jaren langer geduurd.

De bouw van het nieuwe pand, dat ruim en hypermodern is en ook wel ‘paleis van Nickerie’ wordt genoemd, was een idee van twee Nickeriaanse NDP prominenten te weten minister Rabin Parmessar en oud-parlementariër Rashied Doekhie. Doekhie was wel uitgenodigd, maar niet aanwezig bij de ceremonie.

TEKST LOOPT DOOR ONDER FOTO:

Dat zal te maken hebben met het feit dat Doekhie niet door één deur meer kan met NDP toppers als Ramon Abrahams, die er wel was en een NDP speech hield. Volgens Abrahams is het paleis van Nickerie een bekroning op het werk dat de huidige regering in Nickerie heeft verricht.

Vanuit de gemeenschap gingen geluiden op om de naam van het commissariaatsgebouw te veranderen in het DC Mohamed Rashied Doekhie Bestuurscentrum Nickerie.

Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe en haar staf, die voorlopig ondergebracht zijn in de bovenverdieping van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, kunnen nu verhuizen naar dit nieuwe gebouw.

Rasonic Televisie RTV Journaal 12 Mei 2020 Posted by Rasonic Televisie en Radio Nickerie Suriname on Tuesday, 12 May 2020