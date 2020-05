Dief op heterdaad betrapt bij stelen koperen buizen uit onbewoond huis

De 30-jarige Ganesh L. is op donderdag 7 mei aangehouden door de politie van het bureau Munder. De politie kreeg via het Command Center een dievenmelding op een woonadres. De wetsdienaren deden het adres aan en konden Ganesh aanhouden, meldt het Korps Politie Suriname.

Zijn kompaan maakte zich uit de voeten en wist zo uit handen van de politie te blijven. Ganesh en de andere dief waren bezig met het stelen van koperen buizen uit het huis. Het huis is momenteel onbewoond. De eigenaar van het huis is achterhaald en zal nagaan of andere spullen daaruit gestolen zijn.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ganesh in verzekering gesteld. De politie werkt aan de aanhouding van zijn kompaan, aldus de politie.