Dienstverlening groter publiek in Suriname nog niet toegestaan

Horecabedrijven, sportcentra, religieuze organisaties, vermakelijkheidsgelegenheden en openbaar transportbedrijven in Suriname hebben nog geen toestemming om diensten te verlenen aan het groter publiek.

Vanaf vandaag 11 mei voert het Covid-19 Crisis Managementteam gesprekken met vertegenwoordigers van de Surinaamse sectoren om na te gaan hoe gefaseerd kan worden overgegaan tot normalisatie. Centraal staat het doorvoeren van algemene en sectorspecifieke veiligheidsregels om verspreiding van het coronavirus in Suriname te voorkomen.

Op de rivieren is de totale lockdown door president Desi Bouterse omgezet in een partiële lockdown en is van kracht tot 17 mei van 18.00u – 06.00u. De partiële lockdown in de rest van Suriname is aangepast en geldt nu van 23.00 uur in de avond tot 05.00 uur in de ochtend.

De samenscholing is ingaande zondag 10 mei verruimd tot een maximum van 50 personen, mits de orde- en hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Lees hieronder alle aangepaste maatregelen: