Bestuur Stichting Streekziekenhuis Atjoni geïnstalleerd

Het Streekzienhuis Atjoni wordt een feit. Voor het waarborgen van kwalitatief goede, betaalbare tweedelijns- en eventueel derdelijnszorg in het Boven-Suriname gebied en omgeving, werd er een bestuur voor het Streekziekenhuis Atjoni geïnstalleerd. De installatie vond plaats op 8 mei op het ministerie van volksgezondheid door minister Antoine Elias.

Minister Elias benadrukte dat het bestuur werk aan de winkel heeft. “Het wordt een zeer belangrijk ziekenhuis met de hub voor het achterland”. De bewindsman deelde het bestuur alvast mee dat er door de regering twee ambulances en twee ambulanceboten besteld zijn voor het ziekenhuis. Elias eindigde zijn toespraak met het voorstel van de Surinaamse regering eerst de plaatselijke bewoners in de gelegenheid te stellen bij de werving en selectie van personeel voor het ziekenhuis.

De voorzitter van het bestuur, Rick Kromodihardjo gaf aan dat het bestuur pionierswerk zal moeten verrichten, omdat ook het directieteam nog gevormd dient te worden. Al met al is Kromodihardjo de mening toegedaan dat met de diverse specialiteiten die de leden van het bestuur bezitten, het werk gedaan zal worden.

“Gezondheidszorg wordt tot in het verre achterland gebracht. De mensen in het achterland die hebben evenveel recht op gezondheidszorg als iemand die in Paramaribo woont”, aldus de voorzitter. Het is de bedoeling dat er ook basis specialismen in Atjoni gevestigd zullen worden, waardoor de bewoners in hun eigen woonomgeving behandeld kunnen worden en families van patiënten worden bespaard van reis- en verblijfkosten, die zij zouden bekostigen als zij van het binnenland naar de stad zouden af reizen.

Verder benadrukte hij dat met het Streekziekenhuis dat in Atjoni geopend zal worden, de volksgezondheid in Suriname naar een hoger niveau wordt getild. Tot slot bedankte hij het Mungra Medisch Centrum (MMC) voor alle inzet die gepleegd is bij het opstarten van het ziekenhuis.

Het MMC heeft de opstart van het Streekziekenhuis Atjoni gedaan. Mevrouw Zorida Mohamed, directeur van het MMC stelde dat het een eer is geweest de opstart te mogen doen voor dit project en bedankte de minister voor het vertrouwen dat hij heeft gesteld in het MMC. Tot slot gaf zij aan bereid te zijn nog hulp te verlenen waar nodig.

Het bestuur is te rekenen van 24 maart 2020 ingesteld voor een zittingsperiode van drie jaar en bestaat uit de volgende leden: de heer R. Kromodihardjo als voorzitter; mevrouw A. Gopalrai; de heer M. Hunker; de heer E. Noordzee en mevrouw J. Misiekaba.