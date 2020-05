Aangepaste COVID-19 maatregelen in Suriname

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft zaterdagavond 9 mei opnieuw nieuwe COVID-19 maatregelen in Suriname toegelicht. Daarbij was er specifieke aandacht voor de grensrivieren waarvoor een totale lockdown geldt tot 10 mei. De Surinaamse regering heeft dit nu aangepast naar een partiële lockdown tot 17 mei a.s. Deze lockdown is dan van 18.00u – 06.00u.

De partiële lockdown in de rest van Suriname wordt met ingang van zondag 10 mei aangepast en zal dan gelden van 23.00 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend.

De aangepaste maatregelen vanaf zondag 10 mei:

In samenspraak met het traditioneel Gezag is besloten om de lockdown op de grensrivieren Lawa-, Marowijne- en Tapanahonyrivier met tenminste één week te verlengen, tot zondag 17 mei. De totale lockdown op deze rivieren wordt echter omgezet in een partiële lockdown en zal van 6 uur ‘s avonds tot 6 uur ‘s morgens duren.

Let wel. De grenzen blijven gesloten. Oversteken van en naar onze buurlanden is dus niet toegestaan. Ook zullen de controleposten in het land blijven bestaan ter controle op verplaatsingen tussen kustvlakte en overige districten. De partiële lockdown in de rest van Suriname wordt met ingang van zondag 10 mei aangepast en zal dan gelden van 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven onverminderd van kracht.

Dat wil zeggen dat de hygiënemaatregelen blijven gelden: handen wassen, niezen of hoesten in uw armholte, als ook twee meter afstand houden van elkaar. De samenscholing wordt verruimd tot een maximum van 50 personen, mits de orde- en hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Let wel. De crèches blijven nog gesloten. De bussen mogen nog niet rijden. Rekening houdende dat de gezondheidsvoorschriften strikt zullen worden nageleefd, zullen de opvangcentra voor junioren als ook die voor senioren burgers toegestaan worden om vanaf 17 mei wederom gelimiteerd familiebezoek te ontvangen. Het Nationaal COVID-19 Managementteam zal vanaf maandag 11 mei gesprekken voeren met organisaties om aan te geven aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om hun operaties weer te mogen opstarten. Het gaat hier onder andere om de horeca, sportcentra, religieuze organisaties, vermakelijkheidsgelegenheden en de transportsector.

Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werkt op dit moment een plan uit om tenminste de examenklassen, op alle niveaus, vanaf 1 juni weer te starten.

Voor alle personen die komen vanuit het buitenland blijft de 14 dagen verplichte quarantaine van kracht. Daarbij moet ik opmerken dat de personen die in quarantaine zijn wel in staat gesteld zullen worden om op 25 mei te stemmen.

Overbruggingspakket

“Ik heb u ook voorgehouden dat de regering een economisch overbruggings- en sociaal ondersteuningsplan zal opstellen om gerezen economische en sociale problemen als gevolg van COVID-19 op te vangen. Het pakket is reeds uitgewerkt voor een periode van zes maanden. Dit is de periode waarin verwacht wordt dat de klap het hardst zal zijn. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit. Niet alleen omdat we paraat moeten blijven omdat een herhaling van COVID-19 mogelijk is, maar ook omdat de herstelfase, met alles wat in ons vermogen ligt, aangemoedigd en versterkt moet worden”, zegt president Bouterse.

De regering heeft SRD 400 miljoen gereserveerd en heeft inmiddels ook behoorlijke internationale financiële steun toegezegd gekregen. “Hiermee kunnen wij het pakket ondersteuningsmaatregelen bekostigen. Het gaat om ondersteuning aan de Surinaamse bevolking: de arbeider, de dienstverlener en de ondernemer die als gevolg van de COVID-19-crisis het financieel moeilijk heeft. We hebben het dan over de schaafijsmannen, senioren, mensen met een beperking, het traditioneel gezag, buschauffeurs, bootsmannen, artiesten, enzovoorts.” De president zegt dat de Minister van Financiën dit ondersteuningsplan op maandag 11 mei concreter zal toelichten op een persconferentie.

“Suriname, wij moeten nu volharden. Wij moeten voornamelijk beseffen dat wij niet terug kunnen gaan naar wat wij beschouwden als normaal. Voorlopig zullen de gezondheidsregels blijven gelden. Dat betekent dat wij ons zullen moeten aanpassen en op een nieuwe manier met elkaar om moeten gaan, en moeten werken. Laten wij met de grootste verantwoordelijkheid de aanpassingen van de maatregelen opvolgen zodat onze behaalde successen niet zomaar verloren gaan. Tot slot wens ik aan alle moeders, morgen, een zeer prettige Moederdag toe. Dank u voor uw geloof. Dank u voor de samenwerking. Goedenavond”, aldus president Bouterse.