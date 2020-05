Man beroofd en verwond om bedrag van slechts 20 SRD

Een man is vrijdag te Latour in Suriname beroofd en verwond om een bedrag van slechts 20 SRD. Hij moest medisch behandeld worden.

Volgens de politie stond het slachtoffer nabij de hoek van de Latour- en Martin Luther Kingweg. De rover rende plotseling naar hem toe en sloeg hem in zijn gezicht. Vervolgens beroofde de verdachte het slachtoffer van 20 SRD die hij bij zich had.

De rover rende na de daad weg. Het slachtoffer is gewond geraakt onder zijn linkeroog. Een voorbijganger schakelde de politie in die ter plaatse ging voor onderzoek. De rover werd niet in de nabije omgeving aangetroffen.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.