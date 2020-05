Koppel aangehouden voor oplichten van mensen via Facebook

De politie van het bureau Munder heeft op maandag 4 mei de 24-jarige Rawi J. en zijn 24-jarige partner Rashida R. aangehouden voor het oplichten van mensen via Facebook.

Via Facebook deed Rawi zich voor als verkoper van auto aircopompen. Wanneer kopers contact met Rawi maakten vroeg hij tussen de SRD 1200 en 1300 aan hun voor zo’n pomp. Voorts liet hij de koper zijn partner Rashida op een afgesproken plek ontmoeten waarbij zij het koopbedrag ontving om de koper in de plaats daarvan een defecte aircopomp te geven. Wanneer de koper erachter kwam dat de pomp defect was en via Facebook contact wilde krijgen met Rawi was die niet meer te bereiken.

Rawi deed zich ook voor als exploitant van een taxibedrijf en wist op deze leugenachtige en listige manier voertuigen van anderen in handen te krijgen. Hij hield zijn slachtoffers voor dat hij hun voertuigen zou inzetten in zijn bedrijf en dat zij daarvoor regelmatig een bepaald bedrag van hem zouden ontvangen. Wanneer de mensen hun auto’s in bruikleen gaven aan Rawi om taxi te rijden verkocht hij die als sloopauto’s aan sloperijen voor geldbedragen variërend tussen SRD 2.000 en 9.000.

In deze strafzaak zijn drie helers in beeld gebracht en aangehouden. Zij hebben de auto’s gekocht en gesloopt. Een van de helers heeft de eigenaar van een door hem gesloopte auto financieel vergoed. De twee andere helers hebben verklaart bereidt te zijn om benadeelden ook te betalen voor de door hun gesloopte voertuigen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft de politie de helers na verhoor heen gezonden. Rawi en Rashida zijn in verzekering gesteld voor oplichting en verduistering. Rawi was in oktober 2019 al aangehouden en opgesloten voor dezelfde strafbare feiten, meldt het Korps Politie Suriname.