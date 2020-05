Kimberley Mungra dropt nieuwe single online

De Nederlandse singer-songwriter met Surinaamse roots Kimberley Mungra, lanceerde op vrijdag 8 mei haar nieuwste song ‘Mi Todo‘ online. Het nummer, dat op alle bekende streamingplatform, waronder Youtube, Deezer. Tidal en Apple Music te beluisteren is, is naar eigen zeggen van de artiest belangrijk voor haar muziekcarrière.

In de song, die ze samen vertolkt met de latinartiest Pablo Jax, laat ze ook zien dat ze een veelzijdige artiest is die niet alleen Engelstalig zingt en schrijft. “Ik heb mezelf met deze song bewust een nieuwe richting gegeven over stijl en flow wat een hele frisse, coole, zomerse vibe geeft. Ik wil vooral dat men gewoon een beetje kan genieten en los kan gaan in hun eigen woonkamer ondanks de situatie waar we nu met de hele wereld inzitten”, benadrukt ze.

‘Mi Todo’ (Mijn alles) gaat over de liefde die je voelt voor iemand die hier zelf nog niet zeker van is en vecht tegen het onvermijdelijke. En dat is dat jullie voor elkaar gemaakt zijn! Kimberley wilde dit keer iets nieuws proberen. Eerder heeft zij met haar nummer ‘C’est la vie’ (in 2018 uitgebracht) al laten zien dat ze naast Engels ook Franst kan zingen en schrijven. ‘Mi Todo’ is een combinatie van Engels en Spaans. De combinatie van de zwoele Lyrics van Kimberley met de heerlijke flow en Spaanse Lyrics van Pablo zorgen duidelijk voor een muzikale chemistry.

De singer-songwriter is een van de oprichters van de meidengroep OOAK. (Double-Oh-Ay-Kay). Kimberley deed vorig jaar aan de Grote Prijs van Nederlanden. Ze bereikte de halve finale. In datzelfde jaar bracht de artiest twee Ep’s op de markt. Haar tweede EP ‘One In A Billion’ heeft ze kunnen financieren door subsidie van Fonds Podiumkunsten van Nederland. ‘Mi Todo is ook exclusief te beluisteren op TrackDrip. Deze zomer kunnen de fans nog nieuwe song van Kimberley verwachten. “Nu ben ik een nieuwe samenwerking aangegaan met een label en nieuwe producer en 1 van deze songs zullen we deze zomer nog releasen!”