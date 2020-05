Grote verslagenheid na dood muzikaal talent Clifton Giersthove (47)

Op social media is de afgelopen 24 uur met grote verslagenheid gereageerd op de dood van zanger Clifton Giersthove. Clifton, onder meer bekend van de r&b-formatie Roméo, stierf vrijdag op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Clifton kreeg begin deze maand een hersenbloeding tijdens zijn slaap en lag in het ziekenhuis. Gisteren werd de kunstmatige beademing stopgezet. Het verlies valt zwaar voor de familie omdat ze in een rouwproces zit van het eerder overlijden van Clifton’s moeder.

“…Rest in peace Clifton Giersthove! Je bent altijd een fijne kerel geweest om mee samen te werken. Jij was creativiteit. Je mag trots zijn op jouw bijdrage aan het pop én R&B tijdperk in NL. Romeo, Casual en onze lange dagen in Studio 5300. Dank voor jouw samenwerking en positieve invloed…” schrijft een van z’n vrienden op Facebook.

Het is nog niet duidelijk wanneer de uitvaart is.