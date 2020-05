Twee lijken met schotwonden op terrein aangetroffen

In Suriname zijn dinsdagmiddag twee lijken aangetroffen op een terrein achter een woning. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de lichamen van twee mannen en dat de stoffelijke overschotten schotwonden vertonen.

De overschotten zouden rond 17.30u zijn ontdekt te Bersaba, in het politie ressort Zanderij. De omgeving is groots afgezet. Verschillende Surinaamse politie eenheden zijn nu ter plekke, voor het onderzoek zoals te zien is op de foto.

De redactie van Waterkant.net verneemt van bronnen rondom het onderzoek dat het zou gaan om twee mannen die eerder als vermist werden opgegeven. De lijken vertoonden schotverwondingen in hun achterhoofd.

Meer details zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer informatie is wordt dit bericht aangevuld.