Landbouwer (24) vast na mishandeling, bedreiging en beroving van collega

Een landbouwer in Suriname is onlangs ingesloten voor beroving, bedreiging en mishandeling van een collega. De man, de 24-jarige Nickeriaan Sanjay D., is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie.

Het slachtoffer deed op maandag 27 april aangifte tegen hem, bij de politie van het bureau Waldeck in Nickerie. Sanjay zou in de vroege ochtend van dezelfde dag naar de verblijfplaats van het slachtoffer zijn gegaan, alwaar zij een woordenwisseling met elkaar kregen.

Op een gegeven moment viel Sanjay het slachtoffer aan, waarbij deze werd mishandeld en bedreigd. Sanjay nam daarna een tas van het slachtoffer mee, waarin volgens verklaring van het slachtoffer een bedrag van SRD 500 en schoenen zouden zitten.

Daags daarna bracht de verdachte de tas weer voor het slachtoffer, maar het geldbedrag zat er niet meer in. Het onderzoek is in volle gang meldt het Korps Politie Suriname zojuist.