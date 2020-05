Advocaat Hoefdraad eist rectificatie van Starnieuws over berichtgeving gvo kasreserve

De advocaat van de Surinaamse minister Hoefdraad van Financiën, heeft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag gesommeerd, om een rectificatie te plaatsen. Dit naar aanleiding van een passage in een bericht, over de start van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) in de zaak van het oneigenlijk gebruik van de kasreserve.

Volgens advocaat Truideman, die een brief heeft gestuurd naar het medium, is er sprake van een suggestieve of onrechtmatige passage in het artikel ‘Indieners klacht positief over gvo oneigenlijk gebruik kasreserve‘. Daarin wordt in de eerste alinea de suggestie gewekt dat minister Hoefdraad een verdachte zou zijn in die zaak, terwijl dit niet zo is.

“De onlangs ingediende vordering van de pg bij De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname, houdt geen verband met het politioneel onderzoek en gerechtelijk vooronderzoek inzake de kasreserve middelen. Anders dan Starnieuws dus suggereert is door de pg niet aan DNA gevraagd om minister Hoefdraad in staat van beschuldigingen te stellen in het onderzoek met betrekking tot de kasreserve,” zegt de advocaat.

Hij noemt het een ongefundeerde uitlating c.q. suggestie die beledigend en grievend is jegens de minister en sommeert Starnieuws om de passage direct te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. Indien het medium geen gehoor hieraan geeft zullen er rechtsmaatregelen worden getroffen, aldus Truideman.

Volgens de advocaat is het niet de eerste dat er op onzorgvuldige wijze onjuiste berichten over minister Hoefdraad op Starnieuws zijn verschenen. Zo verscheen eerder dit jaar op 23 januari 2020 een bericht onder de kop: ‘Hoefdraad: Wist niks van wurgcontracten CBvS met Clairfield’, waarin Starnieuws verwees naar een bevestiging van de Managing Partner van Clairfield tegenover de Belgische krant De Standaard. Volgens Truideman is uit een extern onderzoek gebleken dat er geen artikel over die kwestie heeft gestaan in deze Belgische krant.

Nadat op Starnieuws op 28 februari 2020 een artikel publiceerde onder de kop: ‘Hoefdraad verschijnt niet bij de politie in zaak van Trikt’ heeft advocaat Truideman in een gedetailleerde verklaring aangegeven dat en waarom ook deze berichtgeving van Starnieuws niet alleen onjuist maar ook onzorgvuldig was.

De raadsman van Hoefdraad heeft aangegeven dat het verzoek tot het plaatsen van een rectificatie zeker geen krachtmeting is en het vrijstaat om kritisch te berichten maar verwacht daarbij wel dat in het vervolg de nodige zorgvuldigheid ten opzichte van de minister in acht zal worden genomen.