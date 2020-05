Nieuwe brug te Manjadam-Domburg opgeleverd en opengesteld

De nieuwe brug te Manjadam-Domburg is op zaterdag 2 mei opgeleverd en opengesteld voor alle verkeer. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft de plaatselijke bewoners tijdens de oplevering van de brug tussen de Manjadam en Domburg 3e straat te Domburg in het district Wanica op een bijzondere wijze gefeliciteerd. De oude loopbrug in Suriname welke alleen bestemd was voor voetgangers, is vervangen door een totaal nieuwe brug die ook toegestaan is voor voertuigen.

Na heel hard werken kon de brug na een week op zaterdag 2 mei worden opgeleverd. De oudste bewoner van de buurt werd in de gelegenheid gesteld om de opening te verrichten door de lintjes te knippen en de nieuwe brug voor open te verklaren. De minister gaf aan dat niet alleen het Ministerie van OWT&C, maar ook middels medewerking van de plaatselijke bevolking, sponsoren en de heer Karel Ganpat hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit mooie project.

Dit initiatief werd door de minister genomen toen drie maanden geleden thuis bij de familie Karel Ganpat werd vergaderd. Buurtbewoners hadden de minister verzocht om de in 1983 gebouwde loopbrug die heel wat mankementen vertoonde, spoedig te herstellen of te vernieuwen en indien mogelijk een heel andere brug te bouwen, zodat het bestemmingsverkeer ook gebruik van kan maken. De mensen moesten voorheen 7 km omrijden om naar de Majadam te komen.

Minister Chotkan zorgde ervoor dat de Manjadam en de Domburg 3e straat eerst van een laag base course werd voorzien, waarna de bouwwerkzaamheden van de nieuwe brug van start zijn gegaan op zaterdag 25 april. President Desi Bouterse kon wegens andere dringende verplichtingen niet aanwezig zijn. Het Surinaamse staatshoofd feliciteerde de plaatselijke bevolking via minister Chotkan en sprak de hoop uit dat de nieuw gebouwde brug die nu bestemd is voor voertuigen, fietsers en voetgangers, nuttig in gebruik zal worden genomen. De buurtbewoners waren bijzonder onder de indruk en bedankten de minister voor zijn belofte en afdeling Bruggen voor de top prestatie.