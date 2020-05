Starnieuws: ‘Kortgedingrechter schort valutawet Suriname op’

De omstreden Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (oftewel valutawet), die onlangs aangenomen is in De Nationale Assemblee, is door de kortgedingrechter opgeschort. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zojuist. Een kortgeding in deze zaak was door de fracties van de VHP en de NPS aanhangig gemaakt.

De wet zou volgens de eisers strijdig zijn met de grondwet en andere wetten en is opgeschort totdat de zaak in bodemprocedure wordt beslecht, heeft de rechter beoordeelt. De wet mag geen rechtskracht hebben totdat het Constitutioneel Hof een oordeel geeft over de (on)grondwettelijkheid hiervan schrijft starnieuws.

De wet die het gebruik van buitenlandse valuta, zoals de euro en de Amerikaanse dollar sterk inperkt, zorgt al sinds de aanname voor veel onrust bij onder andere banken, vakbonden, aannemers, verzekeringsbedrijven en wisselkantoren.

Critici zijn het wel eens met het doel van de nieuwe wet, maar ze hebben grote twijfels of dat met de strenge regels ook bereikt zal worden. Ze vrezen voor grote nadelige gevolgen. Daarnaast zijn ze boos dat de wet is behandeld zonder overleg met hen.