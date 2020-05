Gestoorde man valt politie aan en loopt schotverwonding op

In Suriname heeft de politie vanmorgen op een man moeten schieten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een geestelijk gestoorde man. Hij zou een dienstauto hebben vernield en een agent hebben aangevallen met een voorwerp.

Het geval zou zich vanmorgen rond 07.00u hebben afgespeeld in het Surinaamse ressort Latour toen de ambtenaar naar het werk reed. De gestoorde man liep langs het voertuig, nam een paar stenen en begon deze op het voertuig te gooien, waarna enkele ruiten sneuvelden.

Vervolgens viel hij de politieman aan, die genoodzaakt was om zijn wapen te trekken. De dader raakte daarbij gewond in de buikstreek. Hij werd aangehouden en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor medische zorg.

De politie te Latour heeft de zaak in onderzoek.