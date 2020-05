Meer dan 500 personen op COVID-19 getest in Suriname

Tot en met 1 mei zijn in totaal 532 personen in Suriname getest op het COVID-19 virus. Tot deze groep behoren ook de 20 personen in het binnenland die recentelijk zijn getest na constatering van de uit Frans-Guyana overgewaaide besmette gevallen.

In het afgelopen weekend hebben medici 10 dorpen aan de Lawa/Tapanahony bezocht en daar testen uitgevoerd. In die dorpen is er ook nagegaan wie allemaal contact hebben gehad met positieve COVID-19 gevallen in Frans-Guyana, de zogenaamde contact tracing. Dat zei de directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun gisteren tijdens de persconferentie.

Verder gaf de directeur mee dat de Surinaamse gemeenschap binnen de eerder genoemde dorpen bewust is van de dreiging van besmetting met het coronavirus.

Suriname is momenteel vrij van het coronavirus. De laatste patiënt is bij de afgelopen twee testen negatief getest en dus genezen verklaard.