Fans rouwen om dood populaire Indonesische zanger Didi Kempot (53)

De populaire Indonesische zanger Dionisius Prasetyo, beter bekend als Didi Kempot, is vanmorgen op 53-jarige leeftijd in Surakata overleden. Kempot was razend populair in Indonesië maar ook in Suriname en Nederland. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Sommige media melden dat de zanger overleden zou zijn aan de gevolgen van een hartaanval. Op deze foto, die door de Indonesische site detikNews werd gepubliceerd, is de diepbedroefde familie te zien met het stoffelijk overschot van Didi Kempot.

Kempot heeft ook veel Surinaamse fans en was vaker in ons land te vinden. De laatste keer was in 2018 toen hij een onderscheiding kreeg van president Bouterse.