Officieel: laatste COVID-19 geïnfecteerde genezen en naar huis

Het is officieel: De laatste COVID-19 geïnfecteerde is bij haar laatste twee testen negatief getest. Deze geinfecteerde is met het resultaat, dat op 2 mei 2020 binnen was, genezen verklaard en mocht dus naar huis. Suriname is dus vrij van COVID-19 positieven, is vandaag gemeld op de COVID-19 website van de overheid.

De monitoring van dit laatste geval stopt echter niet, de infectioloog zal over een week het laatste onderzoek verrichten was zondagmiddag op de site te lezen. Dit is goed nieuws voor Suriname, maar om dit zo te houden is het van groot belang dat de samenleving alert blijft en zich aan de COVID-19 orde en gezondheidsmaatregelen houdt.

De situatie aan de grens baart het COVID-19 Crisis Management team nog steeds ernstig zorgen. Er steken nog steeds personen illegaal grenzen en rivieren in Oost, West en zuid Suriname over. De total lockdown van deze grensrivieren, die afgelopen donderdag is ingegaan, is bedoeld om het gevaar voor nieuwe besmettingen in Suriname te minimaliseren.

Tot en met 10 mei 2020 zullen politie, militairen, de Medische Zending, districtscommissarissen en het traditioneel gezag in het binnenland samenwerken om het binnenland en de rest van Suriname Coronavrij te houden.

De site is zojuist ook aangepast: