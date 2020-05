Bromfietser zwaargewond na aanrijding door automobilist zonder rijbewijs

Een 22-jarige automobilist, die niet in het bezit is van een rijbewijs, veroorzaakte afgelopen maandag een aanrijding te Flora A. waarbij de 35-jarige bromfietser M.L. zwaar gewond raakte. De autobestuurder, Sergai B., is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het verkeersongeval gebeurde op de kruising van de Licania- en de Fajadjanstraat. Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat de bromfietser M.L. over de Licaniastraat reed, komende vanuit de richting van de Floralaan en gaande in de richting van de Mattonshooplaan.

Sergai kwam vanuit de richting van de Fajadjanstraat gaande in de richting van de J. Lachmonstraat. Hij doorkruiste het recht doorgaand verkeer en reed daarbij de bromfietser M.L. aan die zwaar gewond raakte en per ontboden ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis om medische hulp te krijgen.

De verwondingen van de heer M.L. zijn van dien aard dat hij onder andere verwezen is naar een orthopeed aldus de politie.