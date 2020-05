SBV betreurt politieke benoeming Lesley Winter als regeringscommissaris bij CBvS

De minister van Financiën in Suriname, Gillmore Hoefdraad, heeft Lesley Winter (foto) benoemd als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij volgt Vijay Kirpalani op die per 19 april om persoonlijke redenen zijn functie heeft neergelegd. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft maandag aangegeven deze benoeming te betreuren.

Volgens ABC Online Nieuws vindt de bankiersvereniging het jammer dat gekozen is voor een politieke benoeming en niet voor een technocraat. Dat was vooral belangrijk voor de versterking van het vertrouwen, nationaal en internationaal zegt Eblein Frangie, voorzitter van de bankiersvereniging, tegen de zender.

Lesley Winter is eerder directeur geweest van de NV Luchthavenbeheer, alwaar hij volgens Dagblad Suriname na zijn vertrek een grote schuld achterliet voor zijn opvolger. Hoefdraad heeft Winter met terugwerkende kracht benoemd vanaf 19 april.

Zijn benoeming is volgens Starnieuws per brief gedateerd 30 april meegedeeld aan de leiding en de raad van commissarissen van de CBvS. Over zijn benoeming zijn er geen officiële mededelingen gedaan aan de samenleving.