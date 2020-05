Eerste repatrianten uit Nederland mogen vandaag uit quarantaine

Op maandag 20 april kwam de eerste repatriatievlucht uit Nederland aan in Suriname. Alle inzittenden van die vlucht zijn bij aankomst meteen in quarantaine gegaan voor een periode van 14 dagen. Die periode is vandaag, dinsdag 5 mei, voorbij en de ruim 200 mensen mogen eruit na een zogenoemde exit screening.

De meeste personen uit deze groep zitten in Hotel Royal Torarica (113). Voor zover bekend zijn er geen mensen uit deze eerste groep ziek geworden in quarantaine. Het aantal bevestigde COVID-19 gevallen in Suriname staat dus nog op nul.

Inmiddels heeft de Surinaamse overheid een tweede repatriatievlucht vanuit Nederland aangekondigd. Deze zal op vrijdag 8 mei plaatsvinden. De mensen die vandaag uit quarantaine gaan maken dus plaats voor een nieuwe groep van ruim 220 mensen.