VIDEO: Automobilist rijdt stroompaal kapot en eindigt in goot

De bestuurder van deze auto werd maandagmiddag door de politie in Suriname afgevoerd naar het bureau, omdat hij flink tekeer ging nadat hij met z’n auto in de goot langs de weg was geëindigd. Het vermoeden bestaat dat er alcohol in het spel is.

De man reed rond 16.45u met het voertuig over de Vierkinderenweg richting Magentakanaalweg, toen hij bij een S-bocht kwam. Doordat hij waarschijnlijk met hoge snelheid reed, verloor hij daar de controle over het stuur.

Hij ramde een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) die in tweeën brak en eindigde vervolgens met zijn auto in een goot langs de weg (foto). Bij het ongeval raakte niemand gewond.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man naar het politiebureau is afgevoerd om af te koelen, omdat hij tekeer ging tegen de politie en omstanders. De EBS ging ter plaatse om de paal te repareren en een sleepbedrijf takelde de auto uit de goot.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Bekijk hier een video van de auto in kwestie en volg ons ook hier op Instagram: