Avondklok overtreder blijkt gezochte messentrekker te zijn

Een 29-jarige man, die vorige week aangehouden werd voor het overtreden van de Surinaamse avondklok, blijkt een gezochte messentrekker te zijn. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Angelo de M. is in de avond van woensdag 29 april, als overtreder van de lockdown, overgebracht naar het politie bureau Flora. Op het politie bureau werd duidelijk dat hij sedert de maand maart van dit jaar gezocht wordt voor zware mishandeling.

In de maand maart had Angelo de 45-jarige C.S. een messteek toegebracht in diens linker bovenarm. C.S. was een ontevreden klant die een woordenwisseling kreeg met een zwager van Angelo. Angelo’s zwager is automonteur. C.S. was van mening dat zijn voertuig niet goed gerepareerd was en kreeg daarover mot met de zwager van Angelo.

Angelo ging zich met de ruzie bemoeien en trok op een gegeven moment een mes tevoorschijn waarmee hij G.S. een steekverwonding toebracht. Na zijn daad maakte Angelo zich uit de voeten en hield zich sindsdien schuil voor de politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Angelo de M.op donderdag 30 april door de politie van het bureau Flora in verzekering gesteld. Angelo heeft het strafbaar feit in het politie ressort Flora gepleegd meldt de politie.