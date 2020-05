Slachtoffer steekpartij wil 'terroristische' dader het land uit hebben

De in Suriname geboren Fazal Amin werd op Bevrijdingsdag 2018 samen met twee andere mannen neergestoken in Den Haag. De dader is de uit Syrië gevluchte Palestijn Malek F. die daarbij ‘Allahoe akbar‘ riep. Het Openbaar Ministerie verweet Malek terrorisme en eiste 15 jaar cel en tbs. Maar de rechter gaf hem geen celstraf en ‘slechts’ TBS.

De rechter verklaarde Malek in juli 2019 namelijk geheel ontoerekeningsvatbaar en heeft het over een psychose en waanideeën. In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad vandaag, zegt de 37-jarige Fazal dat hij het verhaal van psychose en waanideeën niet gelooft.

Tegen de krant zegt hij: “Hij liegt gewoon, zijn doel was zoveel mogelijk mensen vermoorden zodat hij als martelaar het paradijs kon bereiken. Hij pakte alleen mensen die niet opletten, zoals ik, dan heb je de meeste kans om te doden. En dan schuift hij het later op een psychose.”

Opmerkelijk is dat de politie begin maart een anoniem briefje binnen kreeg waarin werd gewaarschuwd dat F. van plan was een terroristische daad te plegen. De tip was in het Engels geschreven.

Fazal, die zelf ook moslim is en tot z’n 7e in Suriname heeft gewoond, ziet de dader als terrorist en wil hem Nederland uit hebben. “Ik heb nooit iets kunnen doen, nu wil ik terugvechten” aldus het slachtoffer dat elf messteken incasseerde (foto).

Het OM ging in hoger beroep tegen het besluit van de rechter. Dat dient later dit jaar. Lees het uitbegreid artikel in het Algemeen Dagblad: Slachtoffer van Haagse steker Malek F. vecht terug: ‘Zijn doel was moorden, hij moet het land uit’.