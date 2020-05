Suriname 45 jaar onafhankelijk

Op 25 november 2020 is het 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. De schrijver van het Surinaamse volkslied heeft voor Onafhankelijkheidsdag een speciaal woord bedacht: Srefidensi. De officiële Srefidensi-viering vindt jaarlijks plaats in een ander district van Suriname. Voor jongere generaties is het soms goed om de periode voorafgaande aan de onafhankelijkheid in herinnering te brengen.

Kolonisatie

De eerste kolonisatie van Suriname vond niet door de Nederlanders plaats, maar door de Engelsen, vanaf 1650. Zij legden plantages aan en maakten hierbij gebruik van slaven die uit Afrika werden ingevoerd. Onder druk van Surinaamse onafhankelijkheidsstrijders werd de slavernij in Suriname in 1863 afgeschaft. Ondertussen waren de Nederlanders druk bezig met het opbouwen van Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Bij diverse oorlogen tussen de Engelsen en Nederlanders veroverden de Nederlanders Suriname en de Engelsen vielen Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam binnen. Met de ondertekening van de Vrede van Westminster werd Suriname definitief eigendom van Nederland en Nieuw-Amsterdam van de Engelsen. Hiermee begon de Nederlandse kolonisatie van Suriname. Deze zou duren tot 1954.

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Koningin Juliana tekende in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit statuut regelde de ‘nieuwe’ relatie tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Hiermee eindigde officieel de kolonisatie door Nederland. Hoewel onafhankelijkheid niet ter sprake kwam, kreeg Suriname een grote mate van zelfstandigheid binnen het koninkrijk. Surinamers kregen de Nederlandse nationaliteit en het binnenlandse bestuur werd aan de Suriname regering overgelaten.

Jaren voor de onafhankelijkheid

In Suriname klonk vanaf de jaren 60 steeds vaker de roep om volledige onafhankelijkheid. Ondertussen trokken in jaren 70 van de vorige eeuw veel Surinamers naar Nederland. Zij waren immers Nederlands staatsburger, dus in Nederland vestigen ging gemakkelijk. Ook kwam in deze periode de regering Den Uyl aan de macht. Deze regering was van mening dat een vorm van kolonisatie, ondanks de grote zelfstandigheid van Suriname, niet meer kon. Mede om de toestroom van de vele Surinamers naar Nederland te stoppen stond de regering positief tegenover het idee van een onafhankelijk Suriname. De eerste gesprekken over onafhankelijkheid begonnen in 1974. Uiteindelijk was het in 1975 zover. Op 25 november werd in het bijzijn van Prinses Beatrix en premier Den Uyl de Nederlandse vlag gestreken en de vlag van de nieuwe onafhankelijke Republiek Suriname gehesen.

Huidige relatie Suriname en Nederland

De relatie tussen Suriname en Nederland kende hoogte- en dieptepunten. Vooral na de militaire coup in 1980 en de decembermoorden van 1982 was de relatie op een dieptepunt beland. In Nederland zelf leven tegenwoordig ongeveer 350.000 Surinamers. Het overgrote deel van de in Nederland wonende Surinamers kozen tijdens de onafhankelijkheid voor het behouden van de Nederlandse nationaliteit.