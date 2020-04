58-jarige bromfietser dood in goot aangetroffen met nekfractuur

De bromfietser, die afgelopen dinsdag om het leven kwam na een verkeersongeval op de Oost-West Verbinding in het district Commewijne, is door de politie met zijn bromfiets in de goot langs de weg aangetroffen. Volgens het Korps Politie Suriname is de 58-jarige man waarschijnlijk gevallen en hij daarbij een nekfractuur opgelopen.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de bromfietsbestuurder Chandrikapersad Algoe over de Oost-West verbinding reed, gaande in de richting van Stolkertsijver. Gekomen ter hoogte van de Orleanekreek is hij, door tot nog toe onbekende reden, van de weg geraakt en in de goot langs de weg terecht gekomen.

De politie van het bureau Richelieu kreeg de melding van het Command Center en ging voor onderzoek naar de locatie, waar ze de man in de goot aantrof. Een ingeschakelde arts stelde de dood van de heer Algoe officieel vast.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam, door de politie, aan de nabestaanden afgestaan meldt de politie.