Armand Zunder nieuwe directeur Belastingsdienst Suriname

Vakbondsleider Armand Zunder wordt de nieuwe directeur van de Belastingsdienst in Suriname. Per vrijdag 1 mei zal hij het roer bij de Belastingen officieel overnemen.

In een circulaire afkomstig van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën wordt de benoeming van Zunder bekendgemaakt aan het personeel. Gevraagd wordt alle medewerking en steun te verlenen aan de directeur.

De functie van directeur was vacant geworden, nadat directeur Roy May in juli 2018 opstapte vanwege dringende gezondheidsredenen. May nam de leiding van de Belastingen op zich op 15 februari van dat jaar. De oud-directeur heeft langer dan 25 jaar bij de belastingdienst gezeten, daarvan heeft hij 17 jaar gediend als directeur.