Totale lockdown van rivieren aan de oostgrens Suriname tot 10 mei

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft woensdag besloten dat er ter beheersing van het Tapanahony en Lawa gebied, ingaande donderdag 30 april 2020, een totale lockdown gelden op de rivieren in dit gebied. Het gaat hier om afsluiting van de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier tot 10 mei 2020. Essentieel verkeer blijft toegestaan.

Tot 10 mei zijn alleen gecontroleerde verplaatsingen van en naar de gebieden toegestaan. De patrouilles op de rivier zullen samen met de Fransen verder worden opgevoerd. Tevens zullen er door het hele land extra controleposten van het Korps Politie en het Nationaal Leger worden ingesteld.

“De dignitarissen van de gebieden zijn inmiddels op de hoogte gebracht en wij blijven met hen in constante dialoog. Wij weten dat de mensen die langs de rivier wonen beide oevers van de grensrivier als woon- en leefgebied gebruiken. Met name de verplaatsingen op de rivier vormen momenteel een gevaar voor verspreiding van COVID-19. Maar ook de voortgaande verplaatsingen tussen dit grensgebied en de rest van Suriname baren ons zorgen. Dit vraagt dat wij resoluut optreden” aldus Bouterse.

Voor de kustvlakte blijven de volgende maatregelen van kracht:

– de partiële lockdown (20:00 – 06:00 uur) duurt voort tot en met zondag 10 mei 2020

– de publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht: regelmatig handen wassen en 2 meter sociale afstand houden

– Geen samenscholingen van meer dan 10 personen

Bouterse zei verder:

De regering stond op het punt om de COVID-19 maatregelen te versoepelen. Met de ontstane alarmerende situatie, vraag ik U echter begrip voor onze beslissing om deze aanpassing aan te houden, totdat we een beter beeld hebben van de toestand in het binnenland, met name aan de grenzen.

Op maandag 27 april, na de bespreking met de politieke partijen, ontving ik het alarmerend bericht dat aan onze oostgrens, aan de Franse zijde, nog 12 mensen positief zijn getest met het COVID-19 virus. Even later werden wij geïnformeerd dat er intussen nog 5 bootslieden positief zijn getest, ook aan de Franse kant. Vanwege hun werkzaamheden moeten wij ervanuit gaan dat deze bootslieden wellicht met meerdere mensen in contact zijn gekomen aan beide zijden van de rivier.

Het COVID-19 team heeft daarom direct het terzake geldende protocol in werking gesteld. Het Surinaamse dorp Tjabutabiki waarvan de mensen in contact zijn geweest met besmette personen is direct in quarantaine geplaatst. Mensen die in contact zijn geweest met besmette personen zijn onderzocht en getest. Alle testen aan Surinaamse zijde zijn tot nu toe negatief. Het onderzoek wordt voortgezet. Momenteel is het COVID-19 team, samen met de Fransen, bezig met de opsporing van de mensen die in contact zijn geweest met besmette personen. Het zal tot 10 dagen duren om een beeld te krijgen van de graad van de mogelijke besmetting.

De ervaring leert ons echter, dat één positieve test betekent dat er mogelijk vele anderen reeds zijn besmet. Vaak nog zonder dat zij dat op dit moment weten of ervaren. Met dit schrikaanjagend aantal COVID-19 gevallen aan de oostgrens zou dit, volgens de rekenmodellen, kunnen leiden tot rond de 150 tot 200 besmettingen, binnen één à twee weken.