Wederom COVID-19-patiënt in Suriname genezen verklaard

In Suriname is weer een patiënt, die besmet was met het coronavirus (COVID-19), genezen verklaard en naar huis gestuurd. De teller van het aantal genezen personen is op de website inmiddels ook bijgesteld van 7 naar 8.

Momenteel is er dus nog maar 1 active case. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met vandaag nog steeds tien, waarvan één persoon is overleden. Momenteel zitten 280 personen in quarantaine op overheidslocaties.

Ondanks het goede nieuws vormt het virus volgens dokter Vreden nog steeds een dreiging in Suriname. In alle drie buurlanden zijn de gevallen namelijk nog steeds stijgende en melden zich dagelijks nieuwe positief geteste mensen. Dat Suriname het tot nu toe redelijk goed doet, is volgens hem omdat wij ons ook redelijk aan de regels houden.

Dokter Vreden: “Zolang wij dat doen zullen we het redden.” Hij benadrukt dat we de taak hebben om te voorkomen dat er geen verspreiding van het virus in ons land optreedt.