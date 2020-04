Lijk met steekverwondingen midden op straat nabij woning DNA voorzitter Simons

In Suriname is vanmorgen een lijk midden op straat aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het stoffelijk overschot werd aangetroffen in het politieressort Flora. Het lichaam is van een man en vertoonde steekverwondingen. Het werd ongeveer 30 meter voor de woning van DNA voorzitter Jennifer Simons aangetroffen.

De man is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Zijn lichaam is afgevoerd door een uitvaartbedrijf en in beslag genomen voor nader onderzoek. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is en wat er zich geeft afgespeeld. Later meer.

Een foto binnen gekomen via app: