Medische Zending stuurt epidemiologisch team naar Oost-Suriname

De Medische Zending ondersteunt door een aantal partners heeft vrijdag een epidemiologisch team gestuurd naar het Lawa gebied om een situatieanalyse te maken van Goninikrikimofo en omliggende kampen. Dit na overleg met het Ministerie van Volksgezondheid. Één van haar medewerkers was namelijk in contact is geweest met een persoon die in Frans-Guyana positief is getest op COVID-19.

Dit team bestaat uit een epidemioloog, infectioloog, twee artsen van het Coördinatie centrum en het gezondheidsteam van polikliniek Stoelmanseiland. Gedurende drie dagen zullen mogelijke contacten in Suriname van de positieve gevallen in Frans Guyana in kaart worden gebracht.

Een ieder van Goninikrikimofo zal gescreend en getest worden. Deze samples worden meteen naar Paramaribo overgebracht voor onderzoek. In de omliggende kampen zal er nagegaan worden welke mensen symptomen vertonen en zullen meteen getest worden.

Dit alles vindt simultaan plaats met het gezondheidsteam van Frans Guyana, die aan de Franse kant zal opereren. Het is voor MZ van belang om een beeld te krijgen van de situatie, zodat het Ministerie van Volksgezondheid voldoende informatie krijgt om verdere stappen te ondernemen.

Aan de gemeenschap van beide kanten van de rivier, wordt gevraagd zoveel als mogelijk in de dorpen en kampen te blijven.