Nog 1 COVID-19-patiënt in Suriname genezen verklaard

In Suriname is weer 1 patiënt, die besmet was met het coronavirus (COVID-19), genezen verklaard en naar huis gestuurd. Dat heeft de directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun zojuist bekendgemaakt. De teller van het aantal genezen personen is bijgesteld van 6 naar 7.

Als alles goed verloopt wordt morgen nog 1 persoon genezen verklaard en naar huis gestuurd. De persoon heeft de eerste test al negatief getest. Er wordt nu gewacht op het resultaat van de tweede test, die morgen wordt afgenomen. Als die ook negatief is, wordt de persoon ontslagen uit het ziekenhuis en mag dan ook naar huis.

Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met vandaag nog steeds tien, waarvan één persoon is overleden. Momenteel zitten 280 personen in quarantaine op overheidslocaties.