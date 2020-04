Lijken van in Nederland overleden COVID-19 patiënten mogen niet naar Suriname

In het mortuarium op Schiphol zijn er momenteel vier stoffelijke overschotten van overleden personen, die klaarliggen om naar Suriname vervoerd te worden voor een uitvaart aldaar. Deze zullen echter niet toegelaten worden in Suriname, werd vanmiddag duidelijk op de COVID-19-persconferentie in Paramaribo.

In twee gevallen betreft het de stoffelijke resten van mensen die in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. De wens van de overledenen is om in Suriname een uitvaart te krijgen. Suriname accepteert echter, net als andere Zuid-Amerikaanse landen, geen stoffelijke resten van overleden COVID-19 patiënten.

De twee andere lijken zijn geweigerd, omdat er volgens de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, te veel onduidelijkheden zijn rond het heengaan van de mensen en de behandeling van de lichamen daarna. Op de COVID-19 website staat veel informatie over dit onderwerp.

Eerder is geprobeerd om de lichamen met de repatriëringsvlucht van de SLM naar Suriname te krijgen, maar dat is niet gelukt. Ook op de binnenkort in te zetten cargovlucht kunnen de lichamen niet meegenomen worden naar Suriname.

Jessurun heeft de nabestaanden aangeraden om de lichamen van de overleden COVID-19 patiënten in Nederland te laten cremeren, waarna de as wel vervoerd zal mogen worden.