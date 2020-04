Jongens in bos verdwaald nadat ze sporen van watervarken volgden

De drie jongens van 12, 13 en 16 jaar oud, die afgelopen vrijdag bijna een dag verdwaald waren in het bos, zouden sporen van vermoedelijk een watervarken hebben gezien die zij volgden tot in het bos. Hierdoor raakten ze verdwaald laat het Korps Politie Suriname zojuist weten.

De politie van het district Saramacca kreeg op vrijdag 17 april de melding dat drie minderjarige jongens in het bos, in het Wayambo gebied, waren verdwaald. De aangever verklaarde dat hij zich op een buitenverblijf langs de Wayambo weg bevond met zijn dochter zijn zoon en twee van diens vrienden.

De aangever ging op een gegeven moment een dutje doen. Toen hij wakker werd zag hij zijn zoon en diens twee vrienden niet. Daartoe gevraagd gaf zijn dochter hem te kennen zij in het aangrenzende bos waren gegaan. De aangever ging met vrienden op zoek naar de jongens.

Toen zij omstreeks 16.00u in de middag nog niet gevonden waren, werd de politie ingeschakeld. Samen met de politie en militairen werd naar de jongens gezocht. De aangever zette zelf een helikopter in om de jongens vanuit de lucht op te sporen helaas zonder succes

De volgende dag, zaterdag 18 april, werden de drie verdwaalde jongens omstreeks 11.30u in de morgen door de helikopter piloot gesignaleerd langs een kreek in het bos. Zodoende had het avontuur van deze drie jongens een goed einde.

Zij gaven aan dat zij sporen van vermoedelijk een watervarken hadden gezien die zij volgden tot in het bos. Dat zij toen verdwaald zijn in het bos. Op een paar schrammetjes na verkeren de jongens in goede gezondheid, aldus de Surinaamse politie.

Posted by Shaylendra Jarbandhan on Saturday, 18 April 2020