Drie tieners verdwaald in bos te Saramacca

De politie van Saramacca kreeg vrijdagmiddag een melding van vermissing van drie jongens in een bos te Wayambo in Suriname. Ter plaatse vernam de politie dat de jongens in de ochtend met een volwassen manspersoon naar het bos zijn vertrokken om te gaan vissen en jagen.

Waterkant verneemt dat de man door nog toe onbekende reden plotseling de jongens uit het oog verloor. Nadat een ingestelde zoekactie door hem in de directe omgeving niets opleverde, werd de politie in kennis gesteld over het voorval.

De zoekactie wordt voortgezet door de familie samen met de politie en militairen.