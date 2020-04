Tieners beroven 73-jarige man op straat en laten hem in z’n ondergoed achter

De Surinaamse politie heeft twee jongens van 17 en 18 jaar aangehouden na een straatroof op een 73-jarige man. Hij werd op vrijdag 1 april beroofd van zijn bromfiets, geld en persoonlijke bescheiden. Verder dwongen de criminelen de benadeelde om zich uit te kleden waarna ze zijn kledingstukken mee namen. Zij lieten hem in zijn ondergoed achter, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De beroving werd in het politie ressort Calcutta gepleegd door twee gemaskerde criminelen. De daders waren, volgens verklaring van de benadeelde, gewapend met scherpe voorwerpen. De criminelen verschenen plotseling op de weg en dwongen de benadeelde tot stoppen.

De politie van Calcutta wist de criminelen in beeld te brengen. Het gaat in deze om de 18-jarige Sherwin I. en de 17-jarige K.S. Ze werden op vrijdag 10 april jongstleden aangehouden door de politie. De gestolen bromfiets was intussen uit elkaar gehaald. Delen van de bromfiets zijn thuis bij de aangehoudenen en in een bos aangetroffen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn Sherwin en K.S. ingesloten. Zij hebben de straatberoving toegegeven meldt de politie.