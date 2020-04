Pensioengelden worden maandag 20 april uitbetaald

In Suriname wacht een deel van de pensioengerechtigde mensen al vanaf de 15e van de maand op hun maandelijkse pensioenuitkering. De gepensioneerden hoopten dit weekend nog over hun geld te beschikken, maar op zondag was het nog steeds niet uitbetaald.

De Surinaamse president heeft deze groep de garantie gegeven dat dit op maandag 20 april wel zal gebeuren. Hij heeft hierover overleg gevoerd met de minister van Financiƫn, Gillmore Hoefdraad en de Governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer.

Bouterse betreurt het dat nog niet elke gerechtigde het pensioen heeft ontvangen van het Pensioenfonds Suriname. Dit is ook de reden geweest voor zijn interventie, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) zondag.